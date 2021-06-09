Пригожин раскритиковал заразившегося коронавирусом Т-Killah после премии Муз-ТВ

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что рэпер Т-Killah повел себя безответственно, появившись на премии Муз-ТВ после того, как заразился коронавирусом. Об этом пишет Life.ru.

«Если человек знал, что болен, и пошёл туда, то он преступник. Это безответственно! Я уже не говорю о безнравственности всего того, что там происходило», — сказал Пригожин.

Продюсер также сравнил мероприятие с «балом Сатаны», потому что на красной дорожке происходил «другой разборняк».

«Назовём это образно вакханалией. Сложно прогнозировать, заразил ли T-Killah ещё кого-то. Надо спрашивать тех, кто заболел в последние дни», — заключил Пригожин.

Ранее российский рэпер Александр Тарасов (T-killah) оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Позже у артиста подтвердился коронавирус. Музыкант рассказал о своем плохом самочувствии, высокой температуре и проблемах с дыханием.