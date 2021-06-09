Лобода оправдалась за плагиат на премии Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода в Instagram оправдалась за плагиат на премии «Муз-ТВ».

По ее словам, номер был еще одной вариацией присутствия женщины на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Певица подчеркнула, что эта тема волнует человеческие умы издавна.

«Дэн Браун, Бейонсе, Ариана Гранде — вот лишь несколько современников, коснувшихся в своем творчестве этой сакральной темы. Была ли на фреске изображена Мария Магдалина? Являлась ли она женой Христа?» — написала Лобода.

Она подчеркнула, что ответы на эти вопросы не будут известны никогда.

Ранее продюсер исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина сообщила о завершении сотрудничества с артисткой после скандала с певцом Филиппом Киркоровым. До этого она подвергла критике выступление Киркорова и хип-хоп-исполнителя Давы на премии телеканала «Муз-ТВ».

Киркоров, в свою очередь, заявил, что «некоторые возомнили, что они уже в космосе». Он считает, что в команде Лободы присутствует много агрессии, желчи и яда. Киркоров также назвал Крапивину «человеком двойных стандартов» и заявил, что она «теряет хватку».