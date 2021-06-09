Блогер Соболев предположил, что задержание Хованского связано с политикой

Блогер Николай Соболев отреагировал на задержание стримера и ютубера Юрия Хованского по подозрению в призывах к террористической деятельности. Он признался, что произошедшее его удивило.

«Ведь, насколько я понимаю, эта песня вышла порядка 10 лет назад (ранее об этом заявили в ЛДПР, но у следствия другая версия — «Газета.Ru»). И, кажется, уже было разбирательство вокруг этой темы в 2014 году. Но процесс, несмотря на это, инициировался снова. По какой причине — остается загадкой», — сказал блогер «Газете.Ru».

Соболев предположил, что задержание Хованского может быть «актом политической игры — камнем в огород ЛДПР». До недавнего момента Хованский являлся помощником депутата Василия Власова.

«Потому что Юрий Хованский ассоциируется с этой партией. Даже при том, что был всего лишь помощником депутата. Это может быть запугивание блогеров — или хейтерская атака на самого Хованского. Возможен любой вариант, но меньше всего я предполагаю, что это результат конфликта в блогерской тусовке. Не думаю, что все бы так стали раздувать из-за песни 10-летней давности, если бы просто был донос какого-то недоброжелателя. Мне кажется, все это преследуется глобальными политическими интересами».

Также Соболев возмутился публикации в сети видео задержания Хованского и его допроса. По мнению ютубера, в России сейчас проводится «политика демонизации интернета».

«Блогеров обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений, наркотиков, разврата, как это было с Моргенштерном. Теперь в этот же контекст вплелся Хованский со своей абсолютно омерзительной и аморальной песней, исполненной 10 лет назад. Мне кажется, людям постепенно навязывают стереотип, что блогеры — это что-то ужасное, нетрадиционное и так далее».

Подробнее о ситуации с задержанием Хованского читайте в материале «Газеты.Ru».