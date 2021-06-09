В TikTok-доме Милохина заявили о готовности к проверкам прокуратуры

Основатель Dream Team House Ярослав Андреев рассказал «Газете.Ru», что TikTok-дом готов к возможной проверке Генпрокуратуры на предмет соблюдения норм работы детей. С просьбой о проверке обратился ранее к Генпрокуратуре первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Однако менеджер Дани Милохина заявил, что в его TikTok-хаусе нет несовершеннолетних блогеров.

«Я работаю с совершеннолетними людьми. Они сами решают, что делать, и юридически ответственны за себя. Поэтому пожалуйста, пусть приезжают, — сказал Андреев. — Мы готовы, что уж, в такой стране живем. Проверяют — пусть проверяют. Мы законопослушные и не переживаем».

Собеседник издания раскритиковал инициаторов проверки за то, что они не узнали возраст блогеров в открытых источниках. Он также допустил, что политики просто хотят «похайпиться».

«Есть же хайповые вещи. Вот, видимо, хайп пошел, и кому-то из политиков, может, похайпиться хочется. Кому-то, может быть, просто хочется что-то проверить, даже не разобравшись, — отметил Андреев. — А может быть, действительно переживают, я и такое допускаю».

По мнению Андреева, причиной внимания политиков к TikTok-хаусам стала растущая популярность соцсети и конкретных блогеров. В частности, это может быть связано с разговорами вокруг образа Дани Милохина на премии «Муз-ТВ» — из-за сшитых пополам платья и брючного костюма Роскомнадзор решил проверить премию на пропаганду ЛГБТ.

«Но не так важно, связано это или нет, важно лишь, насколько адекватны будут эти требования и проверки. Может быть, из-за образов ребята кажутся моложе своих лет. Пусть приходят, проверяют. Ребята паспорта покажут, какие вопросы», — заключил менеджер.

9 июня первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку TikTok-домов в России на предмет соблюдения законодательства и других норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Петрова к Краснову.