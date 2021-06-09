Поэт Василий Бородин погиб накануне 39-летия

Поэт, иллюстратор и критик Василий Бородин погиб накануне 39-летия, сообщила в Facebook поэтесса Анастасия Зеленова.

По словам поэтессы, причиной падения стала травма. «Ребята, Вася погиб. Я дозвонилась ему домой, взял трубку полицейский. Вася упал (он пил сильно). И все», — рассказала она. В комментариях на странице покойного друзья добавляют, что падение произошло дома.

Как добавляет mk.ru, 6 июня в закрытой записи для друзей Бородин рассказывал, что потерял телефон и «разбил половину головы».

Василий Бородин родился в 1982 году в Москве. Публиковал стихи в изданиях «Воздух», «Новый мир», «Волга», альманахах «Новая камера хранения» и «Белый ворон», выпустил семь поэтических сборников. Лауреат литературной премии Андрея Белого, которую получил в 2015 году за книгу стихов «Лосиный остров».