В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»

В Симферополе демонтировали забор, который появлялся в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», сообщает «Крыминформ».

На фоне этого забора снимали побег главного героя Шурика из психиатрической лечебницы. Этот забор располагался на улице Войкова вокруг бывшего консервного завода имени 1 мая. Предположительно, он был убран на месте подготовки нового строительства.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на экскурсовода Вячеслава Хачатуряна, «Кавказскую пленницу» снимали преимущественно в Алуште, также съемки проходили в других районах Крыма — Бахчисарайском районе, Симферополе, около гор Ай-Петри и Демерджи. «Например, первые кадры появления Нины (Наталья Варлей) в кадре снимали в Алуште, переулок Крапивного, 5. В этом доме до сих пор живут люди. Недалеко от него находится знаменитая лестница, по которой спускалась главная героиня и очаровала товарища Саахова (Владимир Этуш)», — поделился экскурсовод.

Известно, что соседний забор, на котором в 2019 году уличные художники создали граффити с сюжетами из фильма, остался нетронутым.