Продюсер Лободы сообщила о завершении сотрудничества с певицей после скандала с Киркоровым

Продюсер исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина сообщила о завершении сотрудничества с артисткой после скандала с певцом Филиппом Киркоровым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она объявила, что со вторника, 8 июня, больше не является продюсером певицы и не желает «иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».

Ранее Крапивина подвергла критике выступление Киркорова и хип-хоп-исполнителя Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Она назвала их номер «паноптикумом в чистом виде». По словам продюсера, «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Киркоров, в свою очередь, заявил, что «некоторые возомнили, что они уже в космосе». Он считает, что в команде Лободы присутствует много агрессии, желчи и яда. Киркоров также назвал Крапивину «человеком двойных стандартов» и заявил, что она «теряет хватку». Он также отметил, что фраза продюсера про шашлыки является угрозой и дискриминацией.