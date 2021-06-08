Продюсер рассказал о выходе полнометражного «Рика и Морти»

Продюсер Скотт Мардер, сценарист Дэн Хармон и актриса озвучки Спенсер Грэммер во время беседы с журналистами ответили на вопрос о том, ожидать ли поклонникам выхода полнометражного мультфильма «Рик и Морти» по мотивам одноименного сериала.

По словам Мардера, он ощущает каждую серию проекта как отдельный фильм. «Мне бы хотелось увидеть, каким бы был фильм. Мы туда столько вкладываем, должно быть эпично», — цитирует продюсера LadBible. «Я думаю, он [фильм] будет. Думаю, будет», — сказал он.

Пока конкретных планов снимать полнометражное продолжение у автора мультфильма нет.

Еще в 2019 году соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройленд говорил, что хотел бы снять полнометражный фильм.

Пятый сезон «Рика и Морти» стартует на Adult Swim 20 июня. В конце 2020 года стало известно о съемках седьмого сезона популярного мультсериала для взрослых.