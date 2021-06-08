Брюс Спрингстин вернется на Бродвей в июне

Американский певец Брюс Спрингстин в июне планирует вернуться на Бродвей и представить свое шоу «Спрингстин на Бродвее», сообщает Fox News.

Артист, известный также как «Босс», возглавит постановку в театре Сент-Джеймс. Начнется показ 26 июня, а закончится уже 4 сентября.

Свое выступление Спрингстин подтвердил на странице в Twitter.

«Мне очень понравилось играть» Спрингстина на Бродвее», и я очень рад, что меня попросили повторить шоу в рамках открытия Бродвея», — говорится в его публикации.

«Спрингстин на Бродвее» дебютировал в 2017 году и был продлен трижды, окончательно закрывшись в конце 2018 года. Columbia Records выпустила двухдисковый саундтрек к «Спрингстину на Бродвее».