Путин подписал указ о награждении Владимира Гостюхина Орденом Дружбы

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Владимир Гостюхин во время выступления перед моряками Северного флота, 1998 год Владимир Гостюхин во время выступления перед моряками Северного флота, 1998 год
Владимир Гостюхин во время выступления перед моряками Северного флота, 1998 год
Юрий Кавер/РИА «Новости»

Президент России Владимир путин подписал указ о награждении советского и белорусского актера Владимира Гостюхина Орденом Дружбы, сообщает РИА «Новости».

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Белоруссия», — написано в тексте указа.

Кроме того, ведущий Борис Крюк и магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Крюка Бориса Александровича - первого заместителя гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Игра-ТВ», — написано в тексте указа.

Президент России лично производит награждения заслуженных военных, деятелей культуры, госслужащих и других категорий граждан России и иностранных государств в Большом Кремлевском дворце.

Ранее Владимир Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом.