Путин подписал указ о награждении Владимира Гостюхина Орденом Дружбы

Президент России Владимир путин подписал указ о награждении советского и белорусского актера Владимира Гостюхина Орденом Дружбы, сообщает РИА «Новости».

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Белоруссия», — написано в тексте указа.

Кроме того, ведущий Борис Крюк и магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«За большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Крюка Бориса Александровича - первого заместителя гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Игра-ТВ», — написано в тексте указа.

Президент России лично производит награждения заслуженных военных, деятелей культуры, госслужащих и других категорий граждан России и иностранных государств в Большом Кремлевском дворце.

Ранее Владимир Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом.