Пьяного Глеба Самойлова увели со сцены из-за того, что он не мог ни стоять ни петь

Бывший фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на корпоративе во Владимирской области появился перед зрителями нетрезвым — настолько, что даже не смог исполнить песню, и его увели со сцены.

Видео с пьяным Самойловым появилось в TikTok. Заметно, как организаторы поддерживают Глеба за одежду, но это не помогает ему ровно стоять на ногах. Не справляясь, он усаживается на подмостки и пытается петь. Это тоже у него не слишком хорошо выходит, хотя музыканты пытаются его поддерживать. Через некоторое время Глеба уводят со сцены.

По информации «Газеты.Ru», Глеб Самойлов выступал на корпоративе фармкомпании. Также среди приглашенных артистов были певица Елка и актер Гоша Куценко.

Поклонники неоднократно жаловались, что Самойлов выступает перед ними пьяным. Несколько лет назад на такие заявления продюсеры ответили, что состояние музыканта и особенности его речи связаны с перенесенной болезнью, о которой Самойлов предпочел не распространяться.

«Агата Кристи» — советская и российская рок-группа из Свердловска, ныне Екатеринбурга, постоянными членами которой многие годы были братья Глеб и Вадим Самойлов. Коллектив существовал с конца 1980-х до 2010 года. Группа заранее объявила о прекращении карьеры и провела прощальное турне. После распада «Агаты Кристи» Глеб создал группу The Matrixx.

В 2015 группа ностальгически воссоединилась, однако между братьями возникло недопонимание, перешедшее в судебные тяжбы — в первой половине 2017 года был закрыт один из процессов между ними — артисты судились за право исполнять на своих концертах песни распавшейся группы. Через некоторое время Глеб Самойлов рассказал о причинах распада «Агаты».