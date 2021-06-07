В Историческом музее объяснили необходимость реставрации памятника Минину и Пожарскому

Состояние памятника Минину и Пожарскому вызывает опасения у специалистов, некоторые повреждения видны невооруженным глазом, в связи с чем реставрация будет проводиться под специальным отапливаемым павильоном, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Государственного исторического музея.

«Отливка скульптурной группы была осуществлена более 200 лет назад в один прием. Это совершенно уникальная технология для того времени. Из-за нехватки времени к открытию памятника внутри скульптурной группы был оставлен технологический каркас из металла. В результате коррозии элементов каркаса наблюдаются существенные трещины и сколы самого памятника. Эти повреждения бронзовых Минина и Пожарского видны невооруженным глазом. Нуждается в реставрации и постамент, на котором находятся скульптуры. Серьезные опасения вызывает состояние барельефов, один из которых несколько лет назад упал, открепившись от постамента», — сообщили в музее.

В связи с этим, как отметила начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова, реставрация будет проводиться в особых условиях.

«Было принято решение проводить реставрационные работы непосредственно на Красной площади с установкой специального отапливаемого павильона, который будет выстроен над скульптурной группой. Это позволит специалистам не увозить памятник в мастерскую, потому что его состояние вызывает серьезные опасения специалистов. Работы очень много», — добавили в пресс-службе.

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