Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым судится за его наследство

Гражданская жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова подала иск в суд с требованием включить ее в ряды наследников умершего, сообщает 5-tv.ru.

Уточняется, что Ирина Стерхова не хочет делиться имуществом покойного с его официальной вдовой, престарелой матерью и братьями. Известно, что после ДТП Ирина не была включена в список потерпевших.

По словам представителя вдовы Захарова Маргариты, юриста Александра Добровинского, решение Стерховой судиться нельзя назвать адекватным. «Ирина пытается нажиться на смерти несчастного Сергея — она хочет оттяпать у несчастной матери Захарова часть наследства. Маргарита обратилась к нам за советом относительно этой ситуации. Мы, конечно, остаемся на связи и всегда готовы оказать помощь. В данном случае у Стерховой практически нет шансов на успех. И крайне жаль, что Маргарите и ее семье снова приходится столкнуться с судебными тяжбами», — отметил Добровинский.

Стерхова ранее пыталась доказать, что прожила с Захаровым в Москве более 20 лет, в то время как его официальная семья находилась в Рязанской области. Старший сын покойного согласился в суде признать ее супругой отца. Для признания наследницей ей требуется согласие других членов семьи, которое она пытается получить через суд.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее защита Ефремова обжаловала приговор Мосгорсуда.