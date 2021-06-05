Написанную Уинстоном Черчиллем картину выставили на аукцион

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Winston Churchill. The Moat, Breccles. 1921 Winston Churchill. The Moat, Breccles. 1921
Winston Churchill. The Moat, Breccles. 1921
Phillips

На аукционе в Нью-Йорке планируют продать картину, написанную Уинстоном Черчиллем. Ее британский премьер подарил миллионеру Аристотелю Онассису в 1950-х годах. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что полотно попадет на аукцион «Филлипс» (Phillips) и оценивается в от $1,5-2 млн.

Политик написал «Ров, Брекклс» в 1921 году, и картина оставалась в личной коллекции Черчилля почти 40 лет. Позже он подарил ее судоходному магнату Аристотелю Онассису — одному из богатейших людей в мире на тот момент. Черчилль и Онассис были друзьями с тех пор, как сын Черчилля Рэндольф познакомил их в 1956 году.

«Он не любил раздавать или продавать картины․ Но подружившись с судоходным магнатом Аристотелем Онассисом в конце 1950-х, Черчилль решил оказать ему честь, которой ранее удостаивались лишь избранные, включая королеву Елизавету и Дуайт Д. Эйзенхауэра. Если ваш друг — Онассис, один из самых богатых и влиятельных бизнесменов в мире, то, очевидно, вы собираетесь подарить ему то, что вам дорого и чем вы гордитесь», — отметил заместитель председателя правления аукционного дома Жан-Поль Энгелен.

Онассис был тронут подарком разместил картину в салоне своей яхты Christina, где она висела рядом с картинами Эль Греко, Писсарро, Гогена и Вермеера, уточнил Энгелен изданию. Сам Черчилль совершил несколько круизов на судне Онассиса.

Когда Онассис умер в 1975 году, семья подарила корабль правительству Греции. Его содержимое осталось в семье, а картина Черчилля была отправлена ​​на хранение.

«После продолжительных обсуждений было решено, что, возможно, вместо того, чтобы оставаться на хранении, картина должна быть передана следующему поколению коллекционеров», — рассказал искусствовед.

Черчилль был художником-любителем — за жизнь он написал более 500 картин. Весной одну из них, «Башня мечети Кутубия», выставила на аукцион «Кристис» американская актриса Анджелина Джоли. В итоге, картина была продана за за рекордную для живописных работ бывшего премьер-министра Великобритании сумму в $11,5 млн.