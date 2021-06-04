Золушка делает пластику, а Русалочка ест рыбу: Little Big представили самый дорогой клип

Группа Little Big 4 июня представила клип на кавер песни «Everybody» Backstreet Boys.

Трек вошел в новый EP «COVERS». Для него участники группы выбрали песни, на которых выросли. «Благодаря этим трекам мы стали теми, кем сейчас являемся», — объясняют музыканты. По словам артистов, «Everybody» они выбрали из мести к Backstreet Boys, поскольку хит был чересчур популярным в 1990-е и «достал» группу. «Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство!», — вспоминает Ильич.

Герои клипа — сказочные персонажи. Золушка, согласно сюжету ролика, делает пластику и выходит замуж за расколдованного принца, Рапунцель получает огромные губы, а Русалочка ест рыбу за столом с Little Big.

Известно, что «Everybody» стал самым масштабным и дорогим клипом в истории группы.

Также в EP вошли треки «Barbie Girl», «Blitzkrieg Bop», «Mamma Maria» и «Koldunya».

На обложке EP с каверами группа спародировала обложку альбома Nirvana «Nevermind».

Ранее Little Big выпустили видеоклип в стиле Rammstein