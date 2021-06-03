Неизвестные обокрали актера Сергея Степанченко

Актера Сергея Степанченко обокрали неизвестные, сообщает «Пятый канал».

Артист обратился в полицию и рассказал, что кража из его автомобиля произошла поздно вечером 2 июня. Степанченко припарковал автомобиль на стоянке и ушел по делам. Когда через пару часов к машине подошел сын Степанченко, он увидел, что разбиты задние стекла. Из автомобиля похитили сумки с вещами.

Сергей Степанченко оценил ущерб в 80 тыс. руб. Сейчас по факту инцидента ведется расследование, на место происшествия направлены следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог с собакой.

Ранее сообщалось, что писателя Александра Пелевина обокрали после получения литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17». Пелевин объяснил, что во время празднования победы к нему подошел неизвестный, крепко обнял и скрылся. Вскоре после этого литератор обнаружил, что у него пропал телефон.