Съемки пятого «Индианы Джонса» стартуют в июне

Съемки пятой части приключенческого фильма «Индиана Джонс» стартуют в Великобритании на следующей неделе, сообщает Deadline со ссылкой на осведомленный источник.

К главной роли в картине вернется 78-летний Харрисон Форд, также в «Индиане Джонс» снимутся Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж и другие.

Режиссерское кресло займет Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части, будет одним из продюсеров проекта. Композитор Джон Уильямс, работавший над каждой из предыдущих частей, напишет музыку к новому «Индиане Джонсу».

Детали сюжета пока остаются в секрете.

Премьера картины состоится 29 июля 2022 года.

Четвертый фильм франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел в 2008.

В 2020 году журнал Empire назвал Индиану Джонса величайшим героем в истории кино.