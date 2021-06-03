Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Погребинский

В Санкт-Петербурге умер актер и каскадер Андрей Погребинский, передает «Пятый канал», ссылаясь на мать артиста.

Он скончался в возрасте 45 лет.

Причина смерти не приводится. О дате прощания не сообщается.

Погребинский профессионально занимался баскетболом, стал мастером спорта. Он начал свою кинокарьеру в качестве каскадера. Затем он играл эпизодические роли в российских сериалах. Актер появился в таких телевизионных проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и других. Он также исполнил одну из главных ролей в сериале «Ментозавры». Всего в его фильмографии имеется 52 работы.

Ранее в Петербурге в 53 годаумер другой актер сериала «Улицы разбитых фонарей» — Дмитрий Бульба.