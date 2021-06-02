Петербургская группа 2H Company объявила о воссоединении под новым именем

Петербургская андеграундная группа 2H Company объявила о своем воссоединении под новым названием 3H Company. Об этом сообщает »Афиша DAily» со ссылкой на представителя коллектива.

В новый состав группы войдут Илья Барамия, известный по участию в таких проектах, как «Аигел», «СБПЧ» и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев и Михаил Ильин из группы «Провинция».

«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — рассказал Барамия.

Весной 2022 года музыканты собираются опубликовать свои старые треки 2H Company в новом звучании. Вживую группа впервые с 2009 года выступит в Петербурге на фестивале St. Fields. Дебютный концерт 3H Company запланирован на 4 июля 2021 года.

Группа 2H Company появилась в 2001 году и просуществовала на протяжении восьми лет. Артисты исполняли экспериментальный хип-хоп.