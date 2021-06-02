Пригожин сравнил музыку Шнурова с легализацией проституции

Творчество российского музыканта Сергея Шнурова не несет смысловой нагрузки, заявил «Газете.Ru» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя новый проект Сергея Шнурова – группу «Зоя».

«Сергей Шнуров мне не нравится и вообще неинтересен с музыкальной точки зрения. Какую смысловую нагрузку несет для нас Шнур или Моргенштерн? «Для куражу я вам *опу покажу»? Тогда не ждите нормальное новое поколение. Для меня Шнуров и вся новая «модная» музыка наравне с легализацией наркотиков и проституции. Меня всегда трогало творчество Стинга, Майкла Джексона, а подворотню я не люблю», — сказал Пригожин.

Ранее Шнуров представил свой новый проект — группу с женским вокалом, которую музыкант назвал «Зоя».

«Поехали! Зоя!» — написал Шнуров в своем обновленном Instagram-аккаунте, из которого удалил все фотографии, не связанные с новым проектом.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным начался в прошлом году после того, как Шнуров опубликовал стихотворение, в котором он сыронизировал над жалобой Пригожина на то, что тот находится в бедствующем положении с начала пандемии.

В январе 2021 года Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина, сообщив, что Пригожин угрожает его жизни.