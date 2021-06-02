Актер из «Брата-2»: Netflix «прогнулся», когда вернул «бандеровцев» в перевод фильма

Попытка создать политической конфликт вокруг перевода слова «бандеровец» в «Брат­е-2» неприемлема и некорректна, заявил в интервью «Газете.Ru» актер Александр Дьяченко, исполнивший в фильме роль близнецов.

По его мнению, Netflix «прогнули» в ситуации, когда стриминговый сервис был вынужден сменить перевод «украинский нацистский коллаборационист» на «бандеровец» после шквала критики со стороны украинских патриотов.

«То, что сейчас вокруг этого пытаются раздуть политический конфликт и заставляют Netflix что-то менять в угоду определенных политических взглядов определенной страны, я считаю в принципе неправильным. Мое личное мнение — Netflix прогнули. Украинцы считают, что их оскорбили, — в этом есть суть их собственных неразрешенных внутренних проблем последних десятилетий. Поэтому здесь все как обычно, ничего нового», — считает Дьяченко.

Он отметил, что изначальная версия перевода была корректной и соответствовала заключениям и приговорам Нюрнбергского процесса.

В связи с этим Дьяченко выразил сожаление о том, что культура становится жертвой политического манипулирования.

«Нет вообще никакого повышенного интереса западного зрителя к нашей культуре — есть только бизнес. Есть платформа Netflix, которая покупает фильмы по всему миру, и в последнее время они стали активно приобретать картины этнические, которые были сделаны для внутреннего пользования в разных странах. Продажа кино в Netflix — это ход скорее имиджевый. Больших денег они не платят. Тенденций же, связанных с интересом к внутренним делам нашей страны, я сейчас не вижу», — заявил актер.

Ранее украинский депутат Александра Устинова сообщила о том, что Netflix исправил перевод слова «бандеровец» в фильме «Брат­-2».

Исправить особенности перевода, как отметила депутат, удалось благодаря работающему в Netflix программистом украинцу. Текст в переводе, утверждает депутат, исправили за несколько часов.