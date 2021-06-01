В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала

В Белоруссии прекращено вещание трех российских телеканалов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство информации республики.

Как сообщили в ведомстве, такие каналы, как «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь», были исключены из списка разрешенных к распространению на территории страны.

В Мининформе отметили, что первым двум из указанных каналов не выдали разрешения на вещание на очередной период из-за выявленных в представленных на получение разрешения материалах фактов нарушения закона о рекламе.

При этом уполномоченные лица телеканала «Русская ночь» за получением нового разрешения на вещание в Белоруссии в ведомство не обращались.

В министерстве добавили, что срок действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ в республике «без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи».