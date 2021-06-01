«Нет возможности сойти с ума»: Цыганов — о воспитании восьмерых детей

Актер Евгений Цыганов в интервью Катерине Гордеевой для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказал о воспитании детей.

Всего у актера восемь детей — семеро родилось в браке с первой женой Ириной Леоновой, младший сын актера Федор появился на свет в отношениях с Юлией Снигирь. По словам Цыганова, все его дети — любимчики. «Любой мой ребенок может заявить, что он мой любимчик», — сказал Цыганов, добавив, что он — «роскошный отец».

На вопрос о том, тяжело ли воспитывать восьмерых, Цыганов отвечает не напрямую. «Если мне и тяжело, то не от количества детей. Кто-то мне говорил — столько детей, можно с ума сойти. Но с ума можно сойти и без детей вовсе. А с таким количеством детей нет возможности сойти с ума», — объясняет он.

Ранее сообщалось, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь станут Мастером и Маргаритой в новой экранизации книги Михаила Булгакова. Действие картины будет разворачиваться в мире романа Булгакова, в нем появится сам писатель, который также выступит воплощением Мастера. Съемки начнутся 3 июля.