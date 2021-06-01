Режиссера нового клипа Линдеманна обвинили в невыплате гонорара

Российского режиссера клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в невыплате денег за переработку, сообщает Telegram-канал 112.

Менеджер по локациям Денис Храпунов заявил, что его позвал к себе в команду режиссер клипа Ich hasse Kinder Сергей Грей. На съемочной площадке Храпунов, по его словам, отработал больше часов, чем должен был, но деньги за переработку не получил и потерял, по собственным подсчетам, 128 тыс. руб.

Сам Грей утверждает, что потерял во время производства ролика около миллиона рублей и готов выплатить менеджеру только часть денег.

Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») 1 июня, в День защиты детей. Антураж и декорации клипа изображают поздний Советский Союз, в начале клипа даже дается конкретная дата и место: «Москва, 1989 год».

В качестве героев сюжета в клипе принимают участие пионеры, семейная пара и суд. По ходу клипа демонстрируются примеры жестокого отношения детей к своим сверстникам и школьное насилие.