Умерла актриса из фильма «Без лица» Роми Уолтхолл

В возрасте 57 лет скончалась актриса Роми Уолтхолл, сообщает Variety со ссылкой на сына покойной, актера и режиссера Моргана Крантца.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Смерть наступила 19 мая.

У актрисы также остались сын Теодор Дадли и дочь Изабелла Израэль.

Роми Уолтхолл (Виндзор) играла Молли Макналти в фильме ужасов 1989 года «Падение дома Ашеров» и эксцентричную секретаршу персонажа Джона Траволты в криминальном триллере 1997 года «Без лица».

Она также играла в телесериале «Отель Малибу» вместе с Дженнифер Лопес. Последней ролью актрисы стала роль в фильме «Os & 1s» (2011), сценарий к которому написал ее сын Морган.

После завершения карьеры Роми Уолтхолл преподавала актерское мастерство.