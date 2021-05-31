Сыгравший роль Тарзана актер погиб в авиакатастрофе в США

Американский актер Джозеф Лара, который стал известен после роли в сериале «Тарзан: История приключений» (1996-2000), погиб при крушении легкомоторного самолета, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, среди тех, кто находился на борту с артистом, была его супруга и известный американский диетолог Гвен Шамблин. Они поженились в 2018 году. Чета погибла в при падении легкомоторного самолета Cessna C501 в озеро, которое произошло в субботу, 29 мая около 11:00 (19:00 мск). Авиакатастрофа случилась после взлета из аэропорта в городе Смирна. В результате крушения самолета погибли семь человек.

Джозеф Лара ушел из жизни в возрасте 58 лет. Он начинал свою карьеру в качестве модели. Славу ему также принесли роли в телефильме 1989 года «Тарзан на Манхэттене» и сериал 1996 года «Тарзан: Героические приключения». Также актер снимался в сериалах «Конан» и «Спасатели Малибу». Кроме того, он появился в таких картинах, как «Американский киборг: Стальной воин» (1993), «Исполнитель приговора» (2000).

Лара играл на гитаре. В 2009 году он выпустил свой сольный альбом «Joe Lara: The Cry of Freedom».

Шамблин и Лара жили в городе Брентвуд, расположенном в штате Теннесси.