Во Франции издали письма автора «Маленького принца» к своей возлюбленной

Французское издательство «Галлимар» выпустило 170 писем из переписки писателя Антуана Сент-Экзюпери с его музой, художницей Консуэло Сунсин-Сандовал. Об этом сообщает ТАСС.

Именно в этой переписке родился первый набросок будущей повести «Маленький принц». В 1930 году Экзюпери направил из Буэнос-Айреса письмо своей возлюбленной с идеей книги.

«Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть», — писал он.

Кроме того, по случаю 75-й годовщины выхода в свет во Франции повести на родине писателя в Лионе открылась выставка «Маленький принц на планете людей». Осенью 2020 года экспозиция проработала только несколько дней из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Маленький принц» стал самой популярной детской книгой десятилетия.