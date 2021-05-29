Малахов облил водой Маркони

Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Я вижу твой голос» облил водой шоумена Владимира Маркони. Об этом пишет kp.ru.

Малахову не понравилось, что Маркони попытался запутать экспертов. Кроме того, шоумен рассказал, что сильно нервничал во время съемок программы.

«Мне обещали, что будет весело! А на деле — нервов больше, чем в «Прямом эфире»! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей», — сказал он.

В шоу жюри нужно догадаться, кто из участников, представляющих разные профессии, умеет петь. Победитель получает миллион рублей.

Ранее Малахов раскритиковал бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина в эфире телепрограммы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Выпуск был посвящен конфликту игрока с бывшей супругой Алисой Казьминой.