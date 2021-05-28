Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Disney из-за ЛГБТ-героя мультфильма

Роскомнадзор направил профилактическое письмо детскому телеканалу Disney с разъяснением норм российского законодательства и напомнил, что нельзя транслировать информацию, «вредную для детей».

Студия Pixar выпустила короткометражный анимационный фильм «Выход» («Out»), в котором молодой человек влюблен в персонажа своего пола и испытывает сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной сексуальной ориентации. Премьера состоялась ранее в мае на платформе Disney+. Именно на этот мультфильм и обратил внимание РКН.

В письме Роскомнадзора отмечается, что российским законодательством «подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей».

В ведомстве также напомнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением СМИ является административным правонарушением.

Ранее в Московской области завели административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» из-за публикации в Instagram модного дома Dolce & Gabbana. Речь идет о посте от 13 февраля, в котором две женщины целуются, позируя в одежде люксового бренда.