Линдеманн опубликовал тизер клипа с Лениным и Реввой

Немецкий рок-музыкант группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram тизер нового клипа Сергея Грея, снятого в России.

В коротком ролике можно увидеть самого Линдеманна в шапке, гуляющего по Красной площади, кровоточащий бюст Владимира Ленина и актера Александр Ревва в форме силовика.

Ранее Линдеманн опубликовал клип на оркестровую версию советской песни «Любимый город», снятый в петербургском Эрмитаже. По сюжету клипа Линдеманн заходит в Эрмитаж, где любуется произведениями искусства, в кадре также появляются играющие на музыкальных инструментах девушки в белой одежде.

В апреле Тилль Линдеманн также исполнил песню Марка Бернеса «Любимый город» на русском языке. Песня входит в саундтрек фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова, рассказывающего о подвиге советского летчика, бежавшего из немецкого плена на немецком самолете.