Садальский назвал похороны Шацкой предательством

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Актер Станислав Садальский раскритиковал решение семьи актрисы Нины Шацкой похоронить ее не рядом с мужем Леонидом Филатовым на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском.

Садальский обвинил в этом сына Нины Шацкой от актера Валерия Золотухина Дениса, который работает священником. «Его отец, мать, отчим — были воспитаны еще при Советской атеистической власти, сын стал священником. Отпрыск сначала предает родного отца Золотухина, отказавшись от него, сегодня предал и мать, не исполнив последнюю волю (быть похороненной с Леней Филатовым). У Нины с Леней был венчанный брак. Венчал их, между прочим, он», — написал Садальский в Instagram. «Ну уж такое предательство получилось», — заключил он.

Похороны Нины Шацкой прошли 27 мая. Семья объяснила отказ от похорон на Ваганьковском кладбище высокой ценой демонтажа памятника Леониду Филатову.