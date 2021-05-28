Экс-супруга жениха Анастасии Макеевой выиграла суд по алиментам

Экс-супруга жениха актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова выиграла суд по алиментам, сообщает «СтарХит».

Светлана подала в суд, утверждая, что не получает от Малькова денег на содержание детей. «На данном этапе, пройдя три заседания, на четвертом мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода. Они же говорили, что алименты будем выплачивать после суда», — объяснила Светлана.

Кроме того, многодетная мать отказалась от алиментов на старшего сына Андрея. Он проживает в Москве вместе с отцом и его невестой.

По мнению Светланы, российские законы недостаточно хорошо защищают матерей, оставшихся после развода с детьми, вынуждая их «выбивать» алименты. « В такой ситуации законы должны сработать моментально, чтобы обязать содержать детей сразу. Отец должен платить алименты до суда, иначе это настолько выматывает, что хочется просто послать таких папаш с их алиментами», — размышляет она.

Ранее Анастасия Макеева прокомментировала слухи о семье своего жениха.