Названо новое место проведения «Нашествия»

Оргкомитет опен-эйра «Нашествие» объявил новое место проведения фестиваля.

В 2021 году «Нашествие» пройдет около деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области.

На двух фестивальных сценах за три дня выступят более 80 исполнителей и коллективов: «Сплин», «Машина времени», «Алиса», Lumen, «Крематорий», «Мельница», «Несчастный случай», Animal ДжаZ, «Нейромонах Феофан», «7Б», Louna, «Мураками», «СерьГа», «Наив», Сергей Бобунец, «Слот», «кис-кис», «Операция Пластилин», Глеб Самойлов и The Matrixx, Wildways, «Северный флот» и др.

Главным хедлайнером третьего дня станет Диана Арбенина, шоу группы «Ночные Снайперы» закроет «Нашествие 2021».

Организаторы обещают, что до фестиваля можно будет добраться как на общественном транспорте, так и на личном: на опен-эйре будут организованы стоянки, а с железнодорожной станции, которую объявят позже, будут ходить трансферы.

На фестивале будут соблюдены санитарно-противоэпидемических меры, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Билеты на фестиваль, который был перенесен в прошлом году, действительны для «Нашествия 2021».

До 2019 года включительно «Нашествие» проводилось в селе Большое Завидово (Конаковский район, Тверская область).

Ранее сообщалось, что Манижа споет песню Russian Woman на фестивале «Дикая мята».