Мэрия Парижа захотела выселить Русскую консерваторию

Мэрия Парижа намерена продать здание, в котором располагается русская консерватория имени Сергея Рахманинова, сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей музыкального учебного заведения.

В настоящее время консерватория арендует помещение, находящееся в собственности городских властей, и мысли мэрии о продаже здания ставят под угрозу дальнейшее существование заведения.

По данным издания, окончательное решение по данному вопросу парижские власти еще не приняли, однако тревожность ситуации побудила деятелей культуры организовать Комитет поддержки Русской консерватории.

При этом представители заведения отмечают, что администрация французской столицы неохотно идет на диалог о судьбе здания.

«Вот уже несколько месяцев мы ведем переговоры с парижской мэрией, но до сих пор не добились ответа», – сообщил изданию член Русского музыкального общества во Франции и административного совета консерватории Дамьен Асбрук.

По его словам, консерватория хотела бы продолжить арендовать здание, однако в случае его выставления на торги рассматривается вариант покупки. В настоящее время учебное заведение поддерживает контакт с меценатами, которые могли бы помочь решить этот вопрос.