Эльман Пашаев о кассационной жалобе защиты Ефремова: «адвокаты не изучали материалы»

Эльман Пашаев прокомментировал обжалование приговора Михаила Ефремова во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Экс-адвокат считает, что новая защита актера «не изучила материалы дела в полном объеме». Об этом Пашаев заявил «Газете.Ru». Новые защитники считают, что суд при рассмотрении дела упустил важную деталь. Они утверждают, что погибший Сергей Захаров не был пристегнут. Если бы его держал ремень безопасности, шансов выжить было бы больше. При этом вину самого Михаила Ефремова защита не отрицает. Пашаев считает, что все это «исследовал суд первой инстанции».

«Это неправда, там заглушек не было. Самая большая беда заключается в том, что адвокат должен изучать материалы дела в полном объеме, но это не было сделано. Он [Хархорин] должен был изучить хотя бы стенограмму судебного заседания, как минимум. Для меня он не враг — я в любое время помог бы, подсказал бы, что сделано, что, может быть, я не доделал. К большому сожалению, это просто детский садик. Просто бред несут, извините за выражение — по-другому я не могу назвать. Где эта заглушка? Кто ее видел, где фотография? Как адвокат может такие вещи говорить? Я, можно сказать, прессовал просто экспертов — по поводу того, был он [Захаров] пристегнут или нет. И эксперт четко показал, какие последствия были бы, если бы он не был пристегнут. Это все исследовал суд первой инстанции», — заявил экс-адвокат.

Эльман Пашаев заявил, что к нему не обращались новые представители защиты Михаила Ефремова.

«Они ничего не исследовали и даже не изучали материалы. Конечно, они ко мне не обращались. Знаете, мне понравился третий адвокат — Андрей Алешин. В самом деле, я его настолько уважал. Он когда вступил, сразу ко мне приехал и сказал: «Эльман, вы же были в деле. Можете рассказать, что было исследовано, что не исследовано? Вы можете нам помочь, чтобы мы дальше шли?». Я сказал: «Конечно, без проблем, я это сделаю». А здесь мы с чем сталкиваемся? В суд приводят эксперта, который не знает о ремне и натяжителе. Этот же адвокат в свое время просил три или пять миллионов и говорил: «Я сделаю такую экспертизу, что Ефремова освободят». Это же с первого дня был Хархорин. Я сказал: «Давайте его ко мне. Пусть он расскажет, как будет это делать, каким способом, который мне неизвестен». А он тут же удрал, когда услышал мою фамилию: он понимал, что со мной этот бред не пройдет», — сообщил Пашаев.

По словам Эльмана Пашаева, Михаил Ефремов не заслуживает такого срока заключения. Экс-адвокат считает, что Сергей Захаров погиб по вине врачей скорой помощи.

«Срок слишком строгий, он [Ефремов] не заслуживает этого срока. Смерть Захарова наступила по вине врачей, когда приехала «скорая помощь». Есть квалификация уголовного дела, когда наступила смерть и по какой причине. Все эксперты говорили, что необходима комплексная экспертиза. Но суду правда не нужна была — судья работал по звонку. Я же видел весь этот процесс. Я не просто так назвал этих адвокатов ПТУ-шниками — это полнейший бред просто. Где эта заглушка? Где, как и кто это установил? Это не соответствует действительности», — заявил Пашаев.

Ранее адвокаты Михаила Ефремова запросили Второй кассационный суд отменить приговор и передать дело на новое апелляционное рассмотрение. Кассация на приговор актеру поступила в Пресненский суд Москвы.