Спецэпизод «Друзей» в России был недоступен в первые часы после выхода

Спецэпизод популярного сериала «Друзья» «Друзья: Воссоединение» вышел в «Амедиатеке» и на других видеосервисах с подпиской на «Амедиатеку» в России 27 мая, однако пользователи пожаловались на то, что просмотр шоу был временно невозможен.

При попытке просмотра они видели черный экран. Возможно, это было связано с большим количеством запросов от ожидавшей проекта российской аудитории.

В США эпизод также вышел 27 мая.

В съемках принял участие весь оригинальный актерский состав проекта — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Они расскажут интересные истории, связанные с «Друзьями», и пообщаются со звездными гостями, среди которых Джастин Бибер, группа BTS, Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и др.

Ранее была названа причина невнятной речи Мэттью Перри в промо спецэпизода «Друзей».

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей в соседних квартирах. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан критиками одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».