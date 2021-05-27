Выбран актер на роль врага Человека-паука в «Крэйвене-охотнике»

Актер Аарон Тейлор-Джонсон сыграет главную роль в фильме Marvel «Крэйвен-охотник» о враге Человека-паука, сообщает Variety со ссылкой на студию Sony Pictures.

Ему досталась роль Сергея Николаевича Кравинова — сына русского аристократа и любителя охоты.

Персонаж был создан Стэном Ли и Стивом Дитко. Впервые он появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» в 1964 году.

Тейлор-Джонсон сыграет сразу в нескольких фильмах об антагонисте. Режиссером первого станет Джей Си Чендор («Тройная граница»).

Премьера «Крэйвена-охотника» состоится 13 января 2023 года.

Аарон Тейлор-Джонсон также известен по роли Алексея Вронского в экранизации «Анны Карениной» 2012 года (реж. Джо Райт) и Джона Леннона в байопике «Стать Джоном Ленноном».

Ранее сообщалось, что Киану Ривз сыграет в экранизации своего комикса на Netflix.