Квартира Ди Каприо в Нью-Йорке продается за $8,5 млн

Бывшая квартира американского актера Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за $8,5 млн, объявление опубликовано на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS.

Апартаменты площадью чуть больше 340 квадратных метров расположены в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года постройки. В квартире — пять комнат, в том числе три спальни, и 2,5 ванных комнаты.

Кроме того, покупатель сможет насладиться ионизированным душем с витамином C, полом с терморефлексотерапией, поддерживающей осанку, освещением с учетом циркадных ритмов и другими достоинствами «самого оздоровительного здания в Нью-Йорке».

Квартира обойдется счастливчику в $8,5 млн, при этом содержание жилья будет стоить $6118, а ежемесячный налог на недвижимость составит $4581.