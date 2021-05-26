Юлии Пересильд запретят курить в космосе

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Актриса Юлия Пересильд на территории Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021... Актриса Юлия Пересильд на территории Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021...
Актриса Юлия Пересильд на территории Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 26 мая 2021...
Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пользователи Сети обратили внимание, что на одной из фотографий с подготовки к полету на МКС Юлия Пересильд держит в руках устройство для нагревания табака. Осенью актрисе предстоит участвовать в съемке художественного фильма под рабочим названием «Вызов» на борту международной космической станции. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко рассказал «Газете.Ru», что на период съемок актрисе придется отказаться от вредной привычки. По словам космонавта, курить, в том числе электронные сигареты, на борту запрещено.

«Когда человек курит — это вообще плохо. А для космоса это вдвойне плохо. Но если ее врачи допустили, то какое-никакое здоровье у нее есть. Другой вопрос, что на борту курить нельзя — это исключено категорически, в том числе электронные сигареты. Там срабатывают датчики дыма, и станция переводится в режим пожара», — объяснил Михаил Корниенко.

Космонавт рассказал, что знает коллег, которые курят. Корниенко предположил, что в этом случае у человека должно быть «двойное здоровье».

«Есть космонавты, которые курят. Но чтобы курить и проходить комиссию, это должно быть двойное здоровье у человека. В космонавты отбирают очень здоровых людей — видимо, резервов у организма хватает и на курение», — отметил летчик-космонавт.

Актриса Юлия Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко и участник 66-й экспедиции космонавт Антон Шкаплеров отправятся на МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября. Там команда проведет почти две недели, за это время им предстоит снять первый художественный фильм в космосе. Сейчас картина носит рабочее название «Вызов».