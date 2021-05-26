Юлии Пересильд запретят курить в космосе

Пользователи Сети обратили внимание, что на одной из фотографий с подготовки к полету на МКС Юлия Пересильд держит в руках устройство для нагревания табака. Осенью актрисе предстоит участвовать в съемке художественного фильма под рабочим названием «Вызов» на борту международной космической станции. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко рассказал «Газете.Ru», что на период съемок актрисе придется отказаться от вредной привычки. По словам космонавта, курить, в том числе электронные сигареты, на борту запрещено.

«Когда человек курит — это вообще плохо. А для космоса это вдвойне плохо. Но если ее врачи допустили, то какое-никакое здоровье у нее есть. Другой вопрос, что на борту курить нельзя — это исключено категорически, в том числе электронные сигареты. Там срабатывают датчики дыма, и станция переводится в режим пожара», — объяснил Михаил Корниенко.

Космонавт рассказал, что знает коллег, которые курят. Корниенко предположил, что в этом случае у человека должно быть «двойное здоровье».

«Есть космонавты, которые курят. Но чтобы курить и проходить комиссию, это должно быть двойное здоровье у человека. В космонавты отбирают очень здоровых людей — видимо, резервов у организма хватает и на курение», — отметил летчик-космонавт.

Актриса Юлия Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко и участник 66-й экспедиции космонавт Антон Шкаплеров отправятся на МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября. Там команда проведет почти две недели, за это время им предстоит снять первый художественный фильм в космосе. Сейчас картина носит рабочее название «Вызов».