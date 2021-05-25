«Мы должны были встретиться»: Пресняков поздравил Орбакайте с 50-летием

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Эстрадный исполнитель Владимир Пресняков поздравил с 50-летием певицу, мать своего сына Никиты Кристину Орбакайте.

К бывшей избраннице он обратился в Instagram. «Я очень рад этому и тому, что ты когда то появилась на свет! Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын! Спасибо огромное тебе за него. Спасибо за нашу юность», – написал он, опубликовав совместное фото с Орбакайте и сыном.

Пресняков уверен, что встреча с Орбакайте была предначертана ему судьбой. «Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона», – написал Пресняков, поздравив артистку «с первой крутой датой».

Актриса и певица Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в семье еще начинающей исполнительницы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Когда Кристине было два года, ее родители развелись. Всемирную известность обрела в 1984 году, сыграв главную роль в фильме Ролана Быкова «Чучело».