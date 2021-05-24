Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики

В организме вокалиста победившей на «Евровидении» рок-группы Maneskin не обнаружено следов наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Европейский вещательный союз.

«В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате во время финала конкурса «Евровидение» 22 мая Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, включая проверку всех имеющихся видеоматериалов. Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы он употребляет кокаин. Во время пресс-конференции музыкант объяснил, что другой член группы Томас Раджи разбил стакан, а он поднимал осколки. Также солист подчеркнул, что не употребляет наркотики.

В ночь на 23 мая в Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.