Режиссер «Легенды №17» приглашал Кевина Спейси сниматься в своем фильме

Режиссер фильма «Легенда №17» Николай Лебедев рассказал «Газете.Ru», что три года назад предлагал голливудскому актеру Кевина Спейси сыграть в своем фильме, но сотрудничество не состоялось. О какой именно картине идет речь, режиссер не уточнил.

«Я его приглашал, подробности рассказывать не буду, но, к сожалению, сотрудничество не состоялось. Это было года три назад, когда его уже обвинили в домогательствах», — сообщил режиссер.

Николай Лебедев отметил, что рад возвращению Спейси в профессию после перерыва. И рассказал, что в будущем был бы рад поработать вместе с голливудским актером.

«Вопрос не в том, с кем я хочу сотрудничать, а в том, какие у меня будут проекты, есть ли роли соответствующие. У нас много прекрасных актеров, я с нашими-то не со всеми успел поработать. Что касается зарубежных, я сейчас снимаю картину, где много иностранных актеров работает. Они прекрасные профессионалы, я с большим удовольствием сотрудничаю с ними. Если когда-нибудь удастся поработать со Спейси, я буду только рад, вот только не знаю, будет ли рад он (смеется). А сейчас я радуюсь, что Спейси возвращается в профессию, поскольку актер он действительно прекрасный», — отметил режиссер.

О возвращении Кевина Спейси в кинематограф стало известно накануне. Итальянский актер и продюсер Франко Неро пригласил его сняться в своем фильме «Человек, который привлек бога». Спейси сыграет детектива, который расследует дело об ошибочном обвинении в педофилии.

В 2018 году Кевина Спейси обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп. За ним последовали признания о домогательствах со стороны Спейси еще около 20 мужчин. Актера уволили с главной роли в сериале «Карточный домик», а фильм «Все деньги мира» пересняли. Позже прокуратура отозвала обвинения, но на фоне разбирательств репутация актера была подорвана.