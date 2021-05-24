На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Член украинского профессионального жюри конкурса «Евровидение-2021» Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила соревнования из-за России. Его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, организаторы конкурса должны были лишить Украину возможности оценивать номер российской участницы Манижи, а России запретить оценивать украинскую группу.
«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!» – пояснил свое предложение Кондратюк.
При этом на голосовании в 2021 году профессиональные жюри России и Украины не присудили представителям друг друга ни одного балла.
В ночь на 23 мая в Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.
Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.
Украинская группа Go_A заняла пятое место.