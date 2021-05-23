Умерла актриса Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на артиста Ефима Шифрина.

Причина смерти пока неизвестна. Информация о месте и времени похорон будет сообщена позже.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964—1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актеров Таганки, с 2003 года работала в театре «Школа современной пьесы». Также артистка сыграла в ряде кинолент, среди ее лучших картин — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина».

В 2008 году Шацкой было присвоено звание заслуженной артистки России.

Актриса была дважды замужем. Первый брак с актером Валерием Золотухиным продлился с 1963 по 1977 год. Второй муж Шацкой — Леонид Филатов (1946—2003).