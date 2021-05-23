Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал итоги Евровидения, назвав победу Италии заслуженной, а девятое место Манижи итогом «недопонятого музыкального материала», Об этом пишет РИА «Новости».

«Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи», — сказал Пригожин.

В то же время продюсер заявил, что российская исполнительница выполнила свою задачу на 100%.

До этого Пригожин высоко оценивал шансы Манижи Сангин (Manizha) в финале конкурса «Евровидение».

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания. Манижа также высказалась о своем выступлении.