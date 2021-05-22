Манижа незадолго до выхода на сцену осталась без аккредитации

Российская исполнительница Манижа перед выходом на сцену в финале «Евровидения» осталась без аккредитации. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным СМИ, незадолго до выступления певица потеряла аккредитацию, которая требуется для передвижения по сцене. Это связано с требованиями безопасности арены в Роттердаме на арене «Ахой».

«Сжалились, выпустили без аккредитации выступать. Но до сих пор не могут найти, ищут всей делегацией», — приводятся слова спецкора Артура Гаспаряна.

Корреспондент пошутил, что певица может «навсегда остаться в этом зале и жить привидением «Евровидения--2021».

В этом году Россию представляли песней «Russian Women». 18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса.

В субботу, 21 мая, Манижа выступила в финале «Евровидения». Перед финальным номером она принимала участие в репетициях, а также снова прошла тестирование на коронавирус.

Ранее продюсер Яна Рудковская предсказала место Манижи в финале «Евровидения».

Помимо того, Манижа называла своего фаворита на «Евровидении-2021».