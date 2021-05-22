Лолита раскрыла размеры своей пенсии и гонораров за корпоративы

Певица Лолита Милявская рассказала, что размер ее пенсии составляет 23 200 руб. в месяц. Такое заявление она сделала в эфире шоу «50 вопросов» на YouТube.

По ее словам, это не самая высокая сумма среди ее коллег-артистов. Артистка отметила, что у нее нет ни званий, ни наград, которые повлияли бы на размер пенсии. Алла Пугачева была последней певицей, которая должна была получить какие-либо звания в стране, подчеркнула она.

Лолита также рассказала, за какую сумму она готова выступить на корпоративе. Ее гонорар за концерт на таком мероприятии составляет 30–50 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что Милявская поддержала российскую участницу «Евровидения» Манижу Сангин после выхода в полуфинал.

Милявская отметила большой талант Манижи. «Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров».

По словам Лолиты Милявской, она находится на гастролях и из всех номеров первого полуфинала международного песенного конкурса видела только выступление Манижи.

«В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам. Манижа одна из лучших», — не сомневается в успехе российской артистки Милявская.