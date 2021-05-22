Дробыш назвал причину выхода Манижи в финал «Евровидения-2021»

Продюсер и композитор Виктор Дробыш предположил, что перевод песни Манижи, транслируемый на экран, позволил ей выйти в финал «Евровидения-2021». Об этом сообщает портал URA.RU.

По словам Дробыша, для него успех певицы стал большой неожиданностью.

«Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране)», — сказал он, отметив, что благодаря переводу иностранные слушатели смогли понять смысл песни.

По мнению продюсера, в финале конкурса Манижа будет менее успешной, и окажется между 10-м и 20-м местом. Самые высокие шансы на победу имеют представители Мальты, Португалии или Финляндии, добавил он.

Ранее Манижа назвала своего фаворита на «Евровидении-2021». Она добавила, что не расстроится, если победит кто-то другой, но ее огорчит возможная предвзятость при выставлении оценок артистам.

Финал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 22 мая на арене «Ахой» в Роттердаме и будет транслироваться в 22.00 мск. Манижа выступит под 5-м номером.

Ранее Манижа опустилась в букмекерском рейтинге после второго полуфинала «Евровидения».