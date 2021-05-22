Бывшая участница «Евровидения» от России предсказала результаты Манижи

Бывшая участница «Евровидения» от России, выступавшая на конкурсе в 2014 году, Мария Толмачева предсказала попадание Манижи в пятерку лидеров финала конкурса этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Певица пожелала нынешней конкурсантке от РФ удачи, назвав ее песню Russian Woman интересной и цепляющей.

«Будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем», — сказала Толмачева, отметив, что результаты «Евровидения» могут быть непредсказуемыми.

Ранее стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения».

Всего в финальной части «Евровидения», которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран.

18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В финальную часть пробились Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Россия, Швеция, Украина, Албания, Болгария, Греция, Исландия, Молдавия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Швейцария, Финляндия. В финал автоматически прошли представители государств-основателей конкурса: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Кроме того, туда попал исполнитель из Нидерландов, которые одержали победу в прошлом конкурсе.