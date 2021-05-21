Рассмотрение кассационной жалобы Ефремова может начаться в течение месяца

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал «Газете.Ru», что актер подал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. По словам юриста, обычно документы рассматриваются в течение одного месяца со дня их подачи.

«Он только вчера (20 мая) подал ее [кассационную жалобу]. Сейчас пока это через ФСИН придет в суд, пока суд все разошлет. У них официальный срок до назначения — один месяц», — сказал Хархорин.

При этом, как подчеркнул собеседник, точная дата рассмотрения жалобы остается неизвестной. Если все пойдет по плану, до 20 июня суд вынесет определение о назначении жалобы к рассмотрению в суде первой инстанции.

Адвокат добавил, что общается с Ефремовым не каждый день и не может сказать, рад ли артист подаче жалобы на приговор.

Ранее СМИ сообщили, что артист отправил жалобу заказным письмом 13 мая. Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Позже срок актера сократили до 7,5 лет за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.